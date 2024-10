Allerta Meteo: chiusura totale delle scuole nel Ravennate, “i sindaci pianificano le evacuazioni preventive”

MeteoWeb

La provincia di Ravenna ha annunciato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, inclusi i luoghi di aggregazione e l’Università, per la giornata di domani. Questa decisione è stata presa durante una riunione del centro di coordinamento soccorsi, convocato nel pomeriggio dal prefetto Castrese De Rosa, per discutere dell’allerta rossa per maltempo.

Scuole chiuse a Ravenna

Secondo quanto riportato dalla prefettura, “i sindaci sono stati invitati a pianificare le operazioni di evacuazione preventiva della popolazione residente nelle aree più a rischio“, con particolare attenzione alle zone in cui si sono verificate “rotture arginali durante i precedenti eventi alluvionali” e che sono attualmente soggette a interventi di ripristino con opere provvisionali. Le autorità stanno monitorando anche le aree collinari, dove si sono registrate frane e ruscellamenti.

Inoltre, è stata richiesta un’“attenta e capillare attività di monitoraggio dei fiumi e dei canali consortili e dei movimenti franosi tutt’ora in atto”. A Bologna, il Comune ha attivato il Centro operativo comunale e ha emesso un’ordinanza che, a partire dalle 13 di domani, “vietano di permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini”. Pertanto, tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno di queste aree sono sospese, con l’obbligo di rimuovere “tutte le strutture non autorizzate” per prevenire ulteriori pericoli.

