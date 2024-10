Allerta Meteo Sicilia, alluvioni dopo la siccità: un paradosso che richiede soluzioni sostenibili

MeteoWeb

Negli ultimi anni, la Sicilia è stata frequentemente colpita da eventi alluvionali, causati da cambiamenti climatici e anomalie meteorologiche sempre più evidenti. Nonostante queste precipitazioni intense, il problema della siccità rimane una sfida costante per l’isola. Il paradosso è evidente: piogge torrenziali e inondazioni non riescono a risolvere la cronica scarsità d’acqua. Questo fenomeno è legato a diversi fattori, che spaziano dalla natura delle precipitazioni alla gestione delle risorse idriche.

Innanzitutto, le alluvioni portano piogge concentrate in brevi periodi, con precipitazioni intense che superano la capacità di assorbimento del suolo. Quando il terreno non riesce a trattenere l’acqua, gran parte di essa scorre in superficie, finendo rapidamente nei fiumi e, infine, in mare. Questo fenomeno, chiamato ruscellamento superficiale, riduce drasticamente la quantità di acqua che potrebbe penetrare in profondità nel terreno e contribuire alla ricarica delle falde acquifere, una risorsa fondamentale per l’approvvigionamento idrico. Di conseguenza, l’acqua che cade durante le alluvioni diventa rapidamente inutilizzabile.

Un ulteriore fattore che limita l’assorbimento dell’acqua è la condizione del suolo siciliano. L’esposizione prolungata alla siccità ha reso molte aree dell’isola caratterizzate da terreni sempre più compatti e impermeabili, con una capacità di assorbimento ridotta. A ciò si aggiunge la mancanza di copertura vegetale, che accentua il problema dell’erosione, riducendo ulteriormente la capacità del terreno di trattenere l’umidità.

La gestione delle risorse idriche rappresenta un’altra questione critica. In Sicilia, le infrastrutture per la raccolta e lo stoccaggio dell’acqua piovana sono spesso insufficienti o mal progettate. Bacini di raccolta inadeguati o assenti impediscono che l’acqua delle alluvioni venga conservata per i periodi di siccità, contribuendo alla perdita di risorse idriche potenzialmente utili.

La distribuzione irregolare delle precipitazioni accentua il problema. Gli eventi alluvionali tendono a colpire alcune zone della Sicilia, lasciandone altre prive di piogge sufficienti. Questo squilibrio territoriale contribuisce alla persistenza della siccità in molte aree dell’isola.

Infine, le temperature elevate, tipiche del clima siciliano, accelerano l’evaporazione dell’acqua in superficie subito dopo le precipitazioni, riducendo ulteriormente la disponibilità di acqua utilizzabile.

Per affrontare in modo efficace il problema della siccità, è necessario adottare un approccio integrato alla gestione delle risorse idriche. Investire in infrastrutture più efficienti per la raccolta e lo stoccaggio dell’acqua, migliorare la capacità del suolo di trattenere l’umidità e promuovere politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche sono azioni essenziali per garantire una soluzione a lungo termine. Solo un impegno coordinato potrà contrastare efficacemente gli effetti combinati di alluvioni e siccità, tutelando le risorse idriche dell’isola e il futuro delle sue comunità.

