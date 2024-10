Allerta Meteo, situazione esplosiva per stasera e la prossima notte: MAPPE da incubo per Liguria, Emilia e Toscana!

MeteoWeb

Situazione meteo esplosiva per le prossime ore sul Nord Italia e in Francia, dov’è già in corso una pesante alluvione che sta colpendo gran parte del Paese. Stiamo per entrare nella fase clou del peggioramento e nelle prossime ore, nel pomeriggio-sera, tra Francia e Nord/Ovest dell’Italia avremo i fenomeni più estremi. La Francia rischia una vera e propria catastrofe meteorologica, con conseguenze molto pesanti per il territorio in tutto il Sud del Paese Transalpino e nelle zone Centrali. Ma anche l’Italia sarà pienamente coinvolta in questo disastro.

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo piogge alluvionali in Piemonte, Liguria, alta Toscana, Emilia Romagna e Lombardia occidentale. In molte di queste zone, in modo particolare in Piemonte e Liguria, la situazione è già critica a causa del maltempo di ieri e questa mattina. I terreni sono saturi, tutti i bacini lacustri e fluviali sono già in piena, ai limiti delle esondazioni:

A Genova la situazione è già critica per un forte temporale auto-rigenerante in atto: ha scaricato 106mm di pioggia nelle ultime due ore a Sant’Ilario e il torrente Recco è già al limite dell’esondazione nella zona a monte dell’uscita autostradale di Genova:

Le mappe per la serata sono davvero impressionanti. Il modello Moloch del CNR-ISAC continua a prevedere un forte temporale auto-rigenerante e persistente tra Cinque Terre, Lunigiana e Garfagnana, una delle zone più piovose d’Italia e una delle più esposte al rischio di alluvioni. Ebbene, in serata in quest’area potrebbero cadere oltre 300mm di pioggia, che avrebbero effetti devastanti sul territorio al confine tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana:

Allerta Meteo, FOCUS su domani: tutti i dettagli sul maltempo di venerdì 18 ottobre

Domani, venerdì 18 ottobre, il maltempo si estenderà anche al Nord/Est e, gradualmente, al Centro/Sud. Il Ciclone Irina si avvicinerà sull’Italia diventando un Ciclone Mediterraneo nel cuore del nostro Paese, e scatenerà fenomeni di violenza inaudita. In mattinata avremo forti piogge al Nord/Est, ma soprattutto violenti temporali sul Tirreno: colpiranno la Toscana, il Lazio e le isole Egadi, nella Sicilia occidentale. Attenzione al basso Lazio: alto rischio di tornado lungo la costa tra le province di Roma e Latina:

Nel pomeriggio-sera il maltempo avanzerà sul basso Lazio e l’alta Campania, colpendo tutto il territorio della Regione fino all’entroterra abruzzese, con piogge alluvionali tra Latina, Frosinone e Caserta, ma attenzione al Sud, dove i temporali più forti inizieranno a colpire la Sicilia occidentale, con piogge alluvionali su Trapani e provincia. Ancora maltempo anche al Centro (tra Toscana e Umbria) e al Nord, con forti temporali in Piemonte e soprattutto in Friuli Venezia Giulia:

Nel weekend il maltempo si intensificherà ulteriormente, concentrandosi in modo particolare al Sud. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Al momento è massima l’attenzione per i fenomeni estremi imminenti al Nord.

