Allerta Meteo: Sud Italia e versante adriatico esclusi dalle piogge, la siccità si aggrava

Le recenti perturbazioni che hanno attraversato l’Italia negli ultimi giorni hanno portato piogge estese e abbondanti, tipiche dei sistemi di bassa pressione autunnali. Questi fenomeni atmosferici coinvolgono masse d’aria di diverse origini, creando peggioramenti ben organizzati e determinando il passaggio di fronti caldi e freddi all’interno di un sistema nuvoloso strutturato. È proprio l’estesa copertura di precipitazioni che distingue queste perturbazioni autunnali dai fenomeni estivi, più spesso caratterizzati da temporali localizzati e brevi.

Durante il periodo estivo, infatti, le piogge tendono ad essere intense ma di breve durata, causate dall’instabilità atmosferica indotta dall’arrivo di aria fresca alle alte quote. I temporali estivi sono di natura localizzata e circoscritta, un tratto che contrasta chiaramente con le precipitazioni diffuse e generalmente meno violente delle perturbazioni autunnali, le quali interessano una vasta area del territorio.

Nonostante le piogge recenti, tuttavia, alcune regioni italiane continuano a vivere in condizioni di siccità cronica. Le aree del versante adriatico centro-meridionale, insieme alla Calabria, alla Sicilia e alla maggior parte della Sardegna, non hanno beneficiato in maniera significativa delle recenti precipitazioni, e rimangono in una situazione di stress idrico che si protrae ormai da mesi. La distribuzione irregolare delle piogge è un indicatore della debolezza delle saccature attuali, che non sono riuscite a garantire una copertura uniforme sull’intero territorio nazionale.

Nel breve termine, la situazione sembra non destinata a migliorare. Un nuovo impulso perturbato previsto per l’inizio della prossima settimana potrebbe non riuscire a coprire tutte le regioni italiane. In particolare, le aree del sud e del versante adriatico rischiano ancora una volta di rimanere ai margini delle precipitazioni, essendo sottovento rispetto ai flussi atmosferici prevalenti. Così, per molte di queste regioni, la pioggia rimane ancora un’attesa lontana, un sollievo che si fa desiderare da troppo tempo.

