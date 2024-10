Allerta Meteo, torna la nebbia in Pianura Padana: attenzione domani

MeteoWeb

Dopo il periodo di forte maltempo che ha provocato distruzione da Nord a Sud, l’alta pressione si afferma sull’Italia, portando calma meteorologica e temperature oltre la media nella settimana di Ognissanti. Le condizioni saranno prevalentemente soleggiate lungo la Penisola ma in Pianura Padana tornerà un effetto collaterale dell’anticiclone nel periodo autunnale. Domani mattina, infatti, sono previste nebbie/nubi basse diffuse sulla Pianura Padana, quindi dal Piemonte al Veneto, passando per l’Emilia Romagna.

Sarà necessario, dunque, prestare attenzione sulle strade, in quanto nebbie e nubi basse rappresentano un grande pericolo per la viabilità a causa della riduzione della visibilità.

Formazione di nebbie e foschie

Uno degli effetti più visibili dell’anticiclone in autunno è la formazione di nebbie e foschie, specialmente durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino. Questo fenomeno si manifesta con particolare intensità nelle zone pianeggianti del Nord Italia e nelle valli interne del Centro, aree caratterizzate da una morfologia che favorisce il ristagno dell’aria umida.

Il processo di formazione della nebbia in queste condizioni è il risultato di un delicato equilibrio termodinamico. Durante la notte, il raffreddamento radiativo del suolo porta a un abbassamento della temperatura degli strati d’aria immediatamente sovrastanti. Quando questa temperatura raggiunge il punto di rugiada, si verifica la condensazione del vapore acqueo presente nell’aria, dando origine alla nebbia.

