Allerta Meteo Toscana: domani allarme arancione per rischio idrogeologico

La Toscana sarà interessata dal transito di una perturbazione a partire dalla serata di oggi e per buona parte di domani, giovedì 3 ottobre. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 6 fino alle 20 di giovedì 3 ottobre per tutta la regione, ad esclusione delle aree nord-occidentali. Per le zone interessate dal codice arancione c’è anche un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalla mezzanotte fino alle 6 sempre di giovedì.

Emesso inoltre un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, valido dalle 8 alla mezzanotte di giovedì, per i bacini di Bisenzio e Ombrone pistoiese, Mugello e Valdisieve e per i bacini meridionali (bacini di Fiora e Albegna, Ombrone grossetano).

Nel pomeriggio di oggi, residue precipitazioni sparse sulle zone di nord-ovest; dal tardo pomeriggio e in serata precipitazioni sparse sulle zone centrali e meridionali. Domani ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più intense e localmente persistenti inizialmente (nella notte e in mattinata) sulle zone centro-meridionali, successivamente anche sui settori appenninici orientali (in particolare crinali e versanti romagnoli). Possibili temporali sparsi, più probabili inizialmente sulle zone meridionali, successivamente anche sul resto della regione, accompagnati da colpi di vento e grandinate.

