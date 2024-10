Allerta Meteo Toscana: domani codice arancione per rischio idrogeologico

MeteoWeb

“Allerta arancione emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico e temporali forti nella giornata di domani martedì 8 ottobre“: è quanto rende noto il governatore della Toscana, Eugenio Giani. “Allerta arancione anche per rischio idraulico sulla zona Lunigiana e allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centrale“, sottolinea Giani, raccomandando “massima prudenza a ciascuno nelle zone dell’allerta evitando escursioni, il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo e pronto ad intervenire“. “Dalla mattina – spiega Giani – sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovesci o temporale, anche di forte intensità, più diffuse inizialmente sui settori di nord-ovest, ma in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata. Cumulati fino a 150 mm sul nord-ovest, localmente superiori sui rilievi“.

