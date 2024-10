Allerta Meteo Trentino: sui settori occidentali piogge sempre più intense

MeteoWeb

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, e soprattutto nella prossima notte i flussi in quota intensificheranno da Sud/Ovest e, a cominciare da Ovest, sono previste precipitazioni via via più diffuse in Trentino, che risulteranno più intense e persistenti sui settori occidentali e nelle zone di stau. Dal tardo pomeriggio sera di oggi ed entro il pomeriggio di domani, giovedì 10 ottobre 2024, sono attese cumulate medie di pioggia di 30-60 mm ma nelle zone di stau e sui settori occidentali le cumulate potranno risultare più elevate e localmente raggiungere o superare gli 80-100 mm. La fase più intensa è attesa al mattino di domani quando le intensità orarie potranno a tratti e localmente superare i 15-20 mm/ora e non è del tutto escluso che possano anche assumere carattere temporalesco nelle ore centrali di domani quando è atteso il passaggio del fronte freddo. Fino alla tarda mattinata di domani la quota neve è attesa mediamente oltre 3000 m ma dalle ore centrali e nel pomeriggio di domani potrà scendere localmente fino a circa 2200 m. Al pomeriggio sera di domani temporaneo rinforzo dei venti da Nord.

A seguito delle previsioni meteo e idrauliche e in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

