Allerta Meteo Veneto: stato di preallarme per rischio idraulico e idrogeologico

Dopo una pausa delle precipitazioni tra il pomeriggio/sera di pomeriggio e il primo mattino di domani sabato 19, in Veneto è previsto un nuovo impulso perturbato con flusso est/sud-est nel corso della giornata di sabato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o occasionale temporale tra Prealpi e pianura; fenomeni probabilmente più insistenti e consistenti, a tratti anche forti, sui settori centro-occidentali della regione, in particolare tra Prealpi/ Pedemontana occidentale, zona Colli e pianura sud-occidentale, dove potranno risultare localmente abbondanti. Domenica possibili residue modeste precipitazioni al primo mattino in successivo esaurimento

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità, valido dalle ore 18.00 di oggi alle 0.00 di domenica 20 ottobre, in cui vengono aggiornate le indicazioni emesse ieri. Si dichiara lo stato di preallarme per criticità idrogeologica arancione (dalle 8 di domani 19 ottobre, prima è gialla) e per criticità idraulica nel bacino del Basso Brenta -Bacchiglione e per criticità idraulica nell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e sul fiume Retrone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

