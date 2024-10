Allerta Meteo, violenti temporali al Sud: oltre 55.000 fulmini nelle ultime ore

MeteoWeb

La scorsa notte e questa mattina, il Sud Italia e il Mediterraneo centrale sono stati interessati da una fase di maltempo intenso, caratterizzata da temporali violenti che hanno colpito diverse regioni. Questo scenario meteorologico è stato determinato da una complessa configurazione atmosferica: una vasta saccatura proveniente dalle latitudini nord-occidentali si è estesa fino all’entroterra nordafricano, coinvolgendo in particolare Algeria e Tunisia, per poi risalire verso il Mar Tirreno e la Sicilia.

Questa configurazione ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali autorigeneranti, fenomeni caratterizzati da piogge persistenti e fulmini frequenti. Tra la notte e le prime ore del mattino, si stima che siano stati registrati circa 55.000 fulmini, con un picco di attività particolarmente intenso sulla Sicilia orientale. Questo sistema temporalesco, ancora attivo, sta ora spostandosi verso est, andando a intensificare i fenomeni atmosferici già in corso in Calabria e Puglia. In queste regioni, le piogge stanno già provocando i primi disagi e, con il progredire della perturbazione, gli accumuli potrebbero aggravare la situazione nelle prossime ore.

Nel frattempo, anche altre aree del Paese stanno vivendo condizioni di forte instabilità. Il Lazio e la Campania sono state colpite da piogge diffuse, che stanno interessando ampie porzioni di territorio, creando potenziali criticità sul fronte idrogeologico. Al Nord, invece, lungo il versante adriatico, si è registrata una convergenza di correnti tra lo scirocco, in risalita dal sud-est, e i venti nord-occidentali che scorrono lungo la fascia pedecollinare dell’Emilia-Romagna. Questo contrasto ha favorito la formazione di nuovi temporali anche in quest’area.

La situazione meteorologica è ulteriormente complicata da un flusso moderato di aria fredda proveniente da nord-est, che sta contribuendo all’alimentazione dei fenomeni temporaleschi, in particolare lungo il litorale adriatico. Si prevede che l’instabilità continuerà ancora per le prossime ore, con un graduale spostamento dei fenomeni verso est e una possibile intensificazione delle precipitazioni nelle aree già colpite. Vi invitiamo alla massima prudenza nelle zone interessate, soprattutto in vista dei possibili peggioramenti delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.

