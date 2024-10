Alluvione Emilia Romagna, dimezzati gli evacuati nel Bolognese

MeteoWeb

Scendono a circa 1.600 le persone ancora coinvolte da evacuazioni nei Comuni del Bolognese interessati dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi. Il dato, spiegano dalla Città Metropolitana di Bologna, “è in forte diminuzione“: gli evacuati, infatti, “sono circa la metà di quelli registrati nella giornata di ieri”.

Nel dettaglio, a San Lazzaro di Savena sono 870, a Budrio 422, a Molinella 10, a Bologna 100 (di cui 24 in carico), a Medicina 8, a Bentivoglio 44, a Pianoro 30 (in carico), a Imola 10, a Castel Maggiore 39, a Castel San Pietro Terme 27, a Sala Bolognese 19, a Monterenzio 14, a Anzola 12, a Castel Guelfo 10, a Monte San Pietro 6, a Loiano 4 e a Baricella 3.

