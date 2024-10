Alluvione Emilia-Romagna, ancora esondazioni nel Bolognese: tracimato il torrente Quaderna a Medicina | FOTO

MeteoWeb

È esondato questa mattina il torrente Quaderna, nel Comune di Medicina, nel Bolognese, nel punto in cui aveva già rotto l’argine in precedenza e in cui erano in corso i lavori di ripristino, dopo l’alluvione dello scorso fine settimana. Coinvolto anche il vicino Comune di Budrio, colpito più volte dalle alluvioni dell’ultimo anno e mezzo. “La zona è attenzionata per verificare eventuali nuove rotture – spiega il Comune della bassa – le zone interessate sul territorio di Budrio erano già state evacuate domenica e via San Salvatore rimane chiusa al traffico“. Anche a Medicina alcune famiglie sono ancora fuori casa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.