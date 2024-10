Alluvione Emilia-Romagna: al lavoro 472 vigili del fuoco, svolti 890 interventi

MeteoWeb

Prosegue l’impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Emilia-Romagna per i danni connessi all’alluvione che dal 19 ottobre ha colpito la regione. Sono stati portati a termine dal personale dei Vigili del fuoco 890 interventi di soccorso, di questi 345 nella sola provincia di Bologna, 125 a Forlì Cesena e 99 a Reggio Emilia. Attualmente in Emilia-Romagna stanno operando 472 unità del Corpo nazionale, di cui 81 giunte in rinforzo dalle regioni limitrofe, con 157 mezzi e 4 moduli operativi per il pompaggio di grandi quantitativi d’acqua da aree allagate. Sono attivi 3 Posti di Comando Avanzati (PCA) per la gestione delle richieste di intervento e assistenza a Budrio (BO), Pianoro (BO) e a Santa Vittoria (RE). A Bentivoglio (BO) prosegue l’opera delle squadre con motopompe per lo svuotamento dei locali allagati nell’ospedale cittadino.

