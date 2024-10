Alluvione Emilia Romagna, frane e smottamenti: il punto sulla viabilità

MeteoWeb

Dal Bolognese al Reggiano, la viabilità è stata duramente colpita dalla nuova alluvione che ha travolto l’Emilia Romagna alla fine della scorsa settimana. Ecco lo stato attuale delle strade nella regione dopo i fenomeni meteo estremi.

Modenese

Frane e smottamenti sono avvenuti nel Modenese e la Provincia di Modena elenca i principali punti d’intervento nelle aree di competenza. In particolare, sulla provinciale 19 nel comune di Prignano sulla Secchia è stato istituito il senso unico alternato a causa di movimento franoso, a Cà di Sola, invece, sulla provinciale 17 è monitorato un cedimento della scarpata di monte. Sempre nel comune di Prignano sulla Secchia, ma sulla provinciale 23, è attivo un senso unico alternato a causa dell’erosione della sponda arginale del Torrente Rossenna che lambisce la sede stradale.

Restano poi attivi i sensi unici alternati sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano e sulla strada provinciale 24 in località Pugnago, dove un fosso di scolo che attraversa la carreggiata risulta occluso con accumulo di fango e acqua sulla sede viaria.

Altri disagi per distacchi di materiale in strada, evidenzia sempre la Provincia, si registrano sulla strada provinciale 27, 30 e 33 nei territori di Sestola, Pavullo e Polinago, oltre ad un cedimento della scarpata di monte sulla strada provinciale 25 a Zocca nel territorio di Monteombraro.

Ha riaperto il ponte di Navicello Vecchio, sulla diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, sul fiume Panaro, mentre restano ancora chiusi il ponte di Concordia sulla Secchia lungo la strada provinciale 8 per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza dovuti al passaggio del colmo di piena del fiume Secchia e il Ponte Motta a Cavezzo sul fiume Secchia, lungo la strada provinciale 468. Al momento è aperto anche il ponte Pioppa a San Possidonio sulla strada provinciale 11.

Bolognese

A seguito delle forti piogge che hanno colpito l’Emilia Romagna nelle scorse ore restano ancora chiuse nel Bolognese, in parte o totalmente, 10 strade provinciali mentre sono 11 quelle aperte con limitazioni importanti e 2 quelle riaperte. Nel dettaglio, per quanto riguarda le chiusure la Strada Provinciale 5 ‘S. Donato’ – spiega una nota della Città Metropolitana di Bologna – resta chiusa precauzionalmente dal km 33 al km 41; la Strada Provinciale 7 ‘Valle Dell’Idice’ dal km 17 al km 24; la Strada Provinciale 30 ‘Trentola’ tutta, così come la Strada Provinciale 36 ‘Zena’; la Strada Provinciale 37 ‘Ganzole’ è attualmente ancora chiusa nel tratto Sasso Marconi-Ganzole (è prevista riapertura nella mattinata di domani ai soli mezzi fino a 7,5 tonnellate, causa cantiere); la Strada Provinciale 45 ‘Saliceto’ dal km 5 al km 10; la Strada Provinciale 58 ‘Pieve Del Pino’ ancora chiusa nel tratto Pianoro-Ganzole (prevista riapertura nella mattinata di domani ai mezzi fino a 7,5 tonnellate, causa cantiere al km 10); la Strada Provinciale 59 ‘Monzuno’ al km 4 (lavori per frana) e al km 13; la Strada Provinciale 75 ‘Montemaggiore’ dal km 2+600 al km 5 e la ‘Fondo Valle Savena’ dal km 7+500 al km 18+500.

Le strade riaperte, invece, sono la Strada Provinciale 29 ‘Medicina-S. Antonio di Quaderna’ al ponte sul fiume Idice e la Strada Provinciale 50 ‘S. Antonio’ al ponte sul fiume Sillaro.

A Bologna, per il momento, restano chiuse, per frane, via Gobatti, via di Sesto, Meloncello all’altezza del civico 9 e via del Poggio, e per allagamenti via Sabotino (in via precauzionale sono in corso le verifiche sullo stato del manto stradale), viale Sabena (sono in azione le idrovore per rendere agibile il sottopasso), la rotonda Croce alla fine di via Togliatti sarà riaperta dopo il lavaggio della strada, via Golfreda, via Andrea Costa da via Scota a via Breventani (si sta lavorando per una riapertura in serata o domani in mattinata), via Commenda sottopasso via Secondo Campini (sono in azione le idrovore per rendere agibile il sottopasso) e via Paolo Fortunati. Sono stati riaperti, da ieri, i sottopassi in via Bencivenni e in via Triumvirato, dove rimane chiuso il corsello superiore in direzione centro per voragine. Via Murri è aperta con restrizioni.

Reggiano

Si va normalizzando la viabilità all’interno di tutto il territorio comunale di Reggio Emilia. Entro la giornata di domani, infatti, buona parte delle strade chiuse durante il weekend a causa dell’emergenza maltempo, dovrebbero essere ripulite da fango e detriti garantendo così la ripresa della viabilità ordinaria sulla rete stradale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.