Maltempo: la bassa Romagna attende la piena del Reno, Po sotto osservazione a Ferrara

Gli occhi dell’Emilia Romagna sono puntati tutti sui fiumi, dopo la terribile alluvione del weekend. Mentre nella bassa Romagna si monitora il Reno, a Ferrara si attende la piena del Po, che potrebbe passare oltre la soglia rossa.

La Bassa Romagna della zona nord, in particolare Alfonsine e, per quanto riguarda la sponda sinistra, Filo e Longastrino e la frazione di Lavezzola a Conselice, attendono la piena del Reno. Per questo motivo è stata emessa un’allerta di colore arancione, sottolinea l’Unione dei Comuni della provincia di Ravenna. È previsto, infatti, il transito di una piena importante del fiume Reno nei tratti arginati di valle, per la pioggia dei giorni scorsi, con livelli al colmo superiori alla soglia 2, che interessa anche il territorio della Bassa Romagna nelle zone nord.

A Ferrara pronta ordinanza di evacuazione in caso di soglia rossa

Dopo l’allerta rossa per il passaggio della piena del Po nel Ferrarese, “la situazione è sotto controllo e monitorata attentamente, e l’area viene costantemente sorvegliata dagli uomini della Protezione Civile e dalle pattuglie della Polizia locale, controllando in modo particolare l’evoluzione dell’evento nella zona della golena, in cui insistono le abitazioni ed alcune attività“. Lo fa sapere, in una nota, il Comune di Ferrara.

Gli agenti del Corpo Terre Estensi, prosegue l’amministrazione, “oltre a vigilare sulla golena, sono dovuti intervenire nei pressi degli argini, in alcuni punti critici, anche per allontanare alcune persone pronte a fare selfie con il fiume in piena sullo sfondo, tra cui due inglesi in bicicletta che avevano pensato di scendere in un sentiero diretto nella golena colma di Pontelagoscuro proprio per fare alcuni autoscatti, col rischio di finire in acqua”.

I vigili, inoltre, “hanno avvisato le sette famiglie residenti nelle aree golenali e le attività presenti, consegnando l’informativa inerente all’evacuazione delle aree, nel caso in cui il livello idrometrico del fiume dovesse raggiungere la soglia rossa“. In tal caso, conclude il Comune, “il sindaco Alan Fabbri, che oggi ha emanato un’ordinanza per l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale), procederà con la firma dell’ordinanza di evacuazione delle golene, come previsto dai protocolli regionali nei casi dei fiumi in piena”.

