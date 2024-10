Alluvione Emilia-Romagna, “la situazione resta critica a Traversara di Bagnacavallo” | FOTO

MeteoWeb

“L’allerta meteo appena emessa dall’Agenzia regionale per la giornata di domani è di colore giallo, in quanto non si prevedono altri fenomeni meteorologici“: è quanto ha evidenziato il Comune di Bagnacavallo (Ravenna) che, in un aggiornamento sulla situazione maltempo, ha spiegato: “Sul territorio, la situazione resta critica a Traversara dove si continua a lavorare per la chiusura dell’infiltrazione sull’argine“. “Il flusso di acqua che fuoriesce, notevolmente ridotto rispetto a questa mattina, continua a essere raccolto dalla rete scolante. Non si sono al momento verificati allagamenti a valle, nelle zone di Villanova“. “Continuano a essere in vigore le ordinanze di evacuazione, quindi si invita a restare lontani dalla zona di Traversara, dove non sono previste attività di servizio per il volontariato. Gli unici autorizzati a operare sono la Protezione civile regionale, il Gruppo comunale di Bagnacavallo, il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, Hera e le ditte incaricate per i vari ripristini“.

