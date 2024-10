Alluvione in Emilia-Romagna, il Lamone ha rotto l’argine a Traversara: l’acqua invade i campi

MeteoWeb

Nella notte il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), nello stesso punto ciò era accaduto il 19 settembre, quando il paese era stato completamente allagato. L’acqua ha invaso i campi. La frazione è stata evacuata precauzionalmente ieri, dopo l’allerta rossa. Il Comune ha avvisato che in alcune ulteriori strade devono essere evacuati i piani terra e rialzati.

Il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale ha spiegato: “Il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara nello stesso punto della rotta del 19 settembre. I mezzi di cantiere sono al lavoro e il Comune di Bagnacavallo ricorda che la frazione di Traversara deve restare evacuata come da ordinanza, chiedendo ai residenti delle vie Cogollo, Longanesi, Cocchi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova di portarsi immediatamente ai piani alti evacuando i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati“. Invece, “per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna la situazione rimane monitorata e al momento sotto controllo“.

