Maltempo Emilia Romagna: 2mila evacuati nel Ravennate, piene attese nella notte

MeteoWeb

Nuova notte di apprensione e ansia per gli abitanti della provincia di Ravenna alle prese con la nuova ondata di maltempo e le piene dei fiumi Lamone, Senio e Santerno a solo due settimane dall’ultima alluvione. Il comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione in via precauzionale nelle località di Traversara, Borghetto Traversara e Boncellino, area via Muraglione, nella zona di rischio interna al perimetro di 1 km circa dall’asta fluviale del fiume Lamone, a seguito dell’alluvione di giovedì 3 ottobre 2024. Le persone evacuate sono circa 850, di cui 5 sono ospitate nel palazzetto dello Sport di Bagnacavallo in largo de Gasperi, mentre le altre hanno trovato sistemazioni alternative. Il centro di Bagnacavallo viene invece ritenuto al sicuro.

Intanto – spiega Il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni – continua il monitoraggio della situazione da parte del Centro operativo comunale e dei volontari di Protezione Civile, in raccordo con la Prefettura e l’Agenzia regionale. I cantieri sugli argini saranno presidiati per tutta la notte dall’impresa esecutrice dei lavori per conto dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Il passaggio del colmo di piena – prosegue il sindaco – è previsto a tarda notte e i dati diffusi da Arpae prevedono al massimo un raggiungimento di soglia 2. La raccomandazione è di prestare la massima attenzione e di seguire le comunicazioni diffuse dai canali ufficiali. Tutti coloro che risiedono entro 50 metri di distanza dai fiumi Lamone e Senio sono tenuti a evacuare le abitazioni e fino a un chilometro dall’argine c’è l’obbligo per tutti di trasferirsi ai piani alti.

A Bagnacavallo, il passaggio del colmo di piena del Lamone da Boncellino e Traversara (tra soglia 1 e soglia 2) è previsto nella notte. E la situazione “sarà continuamente monitorata dai tecnici del Comune e dai volontari del gruppo di Protezione Civile”. “L’andamento della situazione meteorologica è sotto controllo“, si legge nell’aggiornamento dopo la riunione del CCS.

Dalla riunione del Coc di Lugo è emerso un quadro complessivo in “generale miglioramento“. Le precipitazioni sono in esaurimento e i colmi di piena, già rilevabili nelle stazioni a monte, stanno restituendo livelli in linea con quelli previsti. Le piene che alle 22 circa attraversano le zone a monte si attestano tra la soglia 1 e 2 e sono attese nella zona “senza destare particolari preoccupazioni”.

Castrese De Rosa, prefetto di Ravenna, ha dichiarato: “aspettiamo i colmi di piena. In serata si dovrebbero attenuare le precipitazioni ma le piene passeranno solo in nottata. Ci riuniremo ancora durante la notte per monitorare la situazione“. In totale, ha specificato il prefetto, le persone evacuate nella provincia di Ravenna sono circa 2mila. Prosegue il monitoraggio dei passaggi di piena del Senio e del Santerno previsti nella notte.

A Bologna, chiuso il sottopasso di via Gobetti

“Nel pomeriggio di oggi si è verificato un nuovo guasto all’impianto di sollevamento del sottopasso di via Gobetti”. È quanto si legge in una nota del Comune di Bologna. “Durante il maltempo delle scorse settimane, l’impianto si era rotto e le due pompe erano state portate in officina per la riparazione. Una pompa era stata ricollocata ed era tornata in funzione mentre l’altra è ancora in manutenzione. Purtroppo la pompa presente, oggi si è nuovamente guastata e si è dovuto procedere alla chiusura del sottopasso. Nei prossimi giorni sarà installata la seconda pompa per poter riaprire. Il Comune ha chiesto al soggetto che si occupa delle urbanizzazioni del comparto, che ha ancora in gestione il sottopasso, di provvedere affinché non si verifichino più disservizi del genere”, ha spiegato il Comune.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.