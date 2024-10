Il meteo migliora: Faenza revoca gli ordini di evacuazione

MeteoWeb

Migliora la situazione meteo a Faenza e i cittadini evacuati in via precauzionale da una zona a rischio possono far rientro nelle loro case. “Nell’ultima ora, abbiamo preso atto del notevole miglioramento delle condizioni meteo. Abbiamo quindi deciso di revocare l’ordinanza di evacuazione già da questa sera, permettendo alle famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni per la notte“, comunica il sindaco di Faenza, Massimo Isola. I livelli dei fiumi si sono alzati ma non hanno raggiunto soglie preoccupanti.

L’amministrazione sta anche disallestendo il Pala Bubani che era stato preparato per ospitare gli sfollati. Isola conferma che per la giornata di domani non è prevista alcuna chiusura di scuole o servizi pubblici e che domattina riaggiornerà la popolazione sulla situazione.

Rimangono invece le evacuazioni disposte in alcune frazioni del comune di Bagnacavallo.

Buone notizie anche per Castel Bolognese

Tranquillizza i cittadini anche il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, spiegando che diversamente dalle previsioni iniziali, il Senio “ha rallentato il suo innalzamento e quindi si fermerà a cavallo della soglia gialla“. Alle 21.30, il livello del fiume a Casola Valsenio era nella soglia verde come al ponte di Tebano dove il livello ha raggiunto 3,29 metri. Della Godenza ringrazia tutta la popolazione per la collaborazione e l’attenzione dimostrata in queste ore. “La prudenza e il rispetto delle indicazioni sono sempre fondamentali. In momenti come questi, è importante comunicare in modo trasparente. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati qualora necessario attraverso i nostri canali ufficiali“, assicura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.