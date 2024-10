Maltempo Emilia Romagna, Priolo: “la situazione migliora, livello fiumi tra 1 e 2”

MeteoWeb

“Abbiamo da poco terminato il Comitato di coordinamento soccorsi con la prefettura di Ravenna e tutti i comuni” del Ravennate “per fare il punto della situazione e lo stato dell’arte sull’evoluzione meteo: i vari modelli ci hanno riconsegnato una situazione migliorativa rispetto ai modelli previsionali per cui siamo sostanzialmente tra un livello 1 e un livello 2 dei nostri corsi d’acqua soprattutto sui bacini che sono stati maggiormente interessati dai problemi di una decina di giorni fa“. Così, in un video sul suo profilo Facebook, il Presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo.

“Il Lamone e il Senio che sono, per quanto riguarda Ravenna, gli attenzionati speciali in questo momento – osserva – sono sufficientemente sotto controllo, non dovremmo superare la soglia 2″. Si tratta “quindi di una situazione in evoluzione che – aggiunge – vedrà passare i colmi di piena probabilmente intorno a mezzanotte. Stessa cosa, per quanto riguarda i l bacino dell’Idice, del Sillaro e del Santerno, la situazione è abbastanza sotto controllo”.

Pertanto, puntualizza Priolo, “non abbiamo, in questo momento segnalazioni preoccupanti al Comitato coordinamento soccorsi di Ravenna e non sono state evidenziate particolarità per le quali sono stati previsti interventi. Noi siamo operativi – ricorda il Presidente -, il Cor regionale è aperto tutta la notte e anche il Comitato dei soccorsi di Ravenna è operativo così come i Coc dei Comuni sono allertati e attivi. La macchina – conclude Priolo – è operativa e continueremo a monitorare la situazione fino all’emissione della prossima allerta domani intorno alle 11-12 della mattina”.

