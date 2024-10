Alluvione Francia, 600mm in 48 ore: “una cosa mai vista”, scenari catastrofici | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diluvio sulla Francia, alle prese con gravi alluvioni nel sud del Paese causate da piogge eccezionalmente intense. Sei dipartimenti sono in allerta rossa per inondazioni, l’Alta Loira, l’Ardèche, il Rodano, la Loira, la Lozère e le Alpi Marittime. Tantissime le località finite sott’acqua, con gravissimi danni e disagi: le immagini a corredo dell’articolo mostrano una situazione davvero catastrofica.

Il Ministro francese responsabile della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, commentando le piogge torrenziali che colpiscono alcune zone dell’Ardèche, ha parlato di un episodio ”assolutamente massiccio’‘ e ”inedito”. ‘‘Stiamo affrontando una situazione dalla portata inedita. 600 millimetri d’acqua sull’Ardèche, è qualcosa di mai visto a memoria d’uomo”, ha dichiarato il Ministro durante un punto stampa, aggiungendo: “600 millimetri sono più di 60 centimetri d’acqua caduti in 48 ore. È qualcosa di assolutamente massiccio”.

A causa dell’allerta rossa per il rischio di inondazioni, a partire dalle 18 e fino alla mezzanotte, il traffico treni Ter (Transport Express Régional) sarà completamente interrotto nelle Alpi Marittime e a Montecarlo, a partire dalle 17.30. Lo comunica il governo del Principato di Monaco. Lo stop dei treni causa non pochi disagi ai tanti frontalieri che lavorano in Francia e a Monaco e che usano tutti i giorni la linea ferroviaria. Dalla mezzanotte alle 6 di domani, l’allerta tornerà arancione e successivamente gialla, per poi diventare verde a partire dalle 12, salvo cambiamenti nel corso della giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.