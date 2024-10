Alluvione in Toscana, Giani: “chiederò lo stato di calamità nazionale”

MeteoWeb

“Nella giornata di oggi dichiarerò lo stato di calamità regionale e farò richiesta di stato di calamità nazionale anche se limitato ad alcune zone, ma ad esempio la situazione a Campiglia Marittima lo richiede“: è quanto ha affermato il governatore toscano Eugenio Giani in riferimento alla nuova ondata di maltempo che ha colpito il Livornese, il Senese e altre aree della regione. “L’allarme è fino alle ore 13 – ha ricordato Giani – visto che ci sono condizioni che ci portano a pensare a precipitazioni molto dense; poi continua lo stato di previsione delle perturbazioni e quindi di precipitazioni per tutta la giornata, ma con meno intensità nel pomeriggio“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.