Alluvione lampo in Toscana: tra Pisa e Livorno “piogge eccezionali, intensità mai registrata in un secolo”

La notte scorsa tra le province di Livorno e Pisa ci sono state “piogge eccezionali, mai registrate con tale intensità in un secolo di misurazioni nell’area tra Cecina, Santa Luce e Riparbella“: è quanto afferma in una nota la Regione Toscana. Ora la pioggia pare essersi placata: “Le previsioni meteo per oggi, sabato, indicano la possibilità di isolati temporali tra il pomeriggio e la sera sulle zone settentrionali della Toscana, a partire dalla Lunigiana. Per la domenica niente da segnalare“. La notte passata invece è stata molto più complicata, spiega la Regione. Tre persone sono state evacuate a Cecina e una a Montescudaio. In tutto il pisano 15 persone sono state recuperate dai tetti delle loro auto o da canali dove erano state trascinate. Da mezzanotte infatti nei territori dei Comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola per via delle precipitazioni torrenti e canali sono tracimati inondando strade e case, che al momento le squadre intervenute stanno liberando dall’acqua.

“Non ci sono stati danni e conseguenze per le persone – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – ma siamo a fare i conti dei danni subiti nelle Colline Metallifere e in tutto il pisano“. “A collassare anche in questo caso è stato il reticolo minore – spiega il governatore – Nell’area piove già da tre giorni, i fiumi si sono ingrossati e basta poco per provocare l’esondazione. Dopo aver messo in sicurezza oramai i grandi fiumi sui piccoli corsi d’acqua dovremo concentrare l’attenzione per il futuro“.

Assieme alle esondazioni anche frane: per uno smottamento è interrotta da stanotte la provinciale 13 del Commercio a Riparbella. Sotto attenzione il fiume Era.

