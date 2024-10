Notte di maltempo in Toscana: esondati torrenti e canali, auto trascinate via dall’acqua nel Pisano | FOTO

MeteoWeb

Al via un fine settimana di forte maltempo: colpirà in particolare il Nord/Ovest e la Sardegna, con rischio maggiori criticità per la Liguria e il Piemonte. Nel resto del Centro/Nord le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti, con possibili rovesci e temporali in Toscana. Tempo stabile e più soleggiato al Sud, con temperature anche oltre la media per l’insistenza dello Scirocco.

Piogge intense e allagamenti nella notte in Toscana

Piogge torrenziali hanno colpito nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune vetture sono state trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In particolare, riporta il comando di Pisa dei vigili del fuoco, gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15 persone recuperate dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate.

“Interventi in corso del sistema di Protezione Civile e Vigili del Fuoco tra Cecina, Castellina Marittima e Rosignano per allagamenti causati dalle intense precipitazioni. Linea temporalesca in movimento verso nord nelle prossime ore,” avvertiva nella notte il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, riepilogando poi la situazione fiumi: “Cecina a Steccaia in diminuzione, previsto il transito del colmo di piena alla foce nelle prossime ore; Tora in diminuzione a Collesalvetti; Cascina a Ponsacco al primo livello in diminuzione; Fine oltre il secondo livello a Castellina Marittima; Nessuna criticità lungo l’Arno“.

Il sindaco di Riparbella, Salvatore Neri, ha affermato: “A Riparbella nelle ultime tre ore sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista. Il Botra è esondato e ci sono persone che devono ancora essere raggiunte dai soccorsi. Il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68. Squadre del Comune e delle associazioni di volontariato sono al lavoro sul territorio. I mezzi pesanti sono a lavoro per liberare la viabilità principale. Abbiamo aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione complessiva e per segnalazioni di emergenza potete chiamare il numero 0586 697305. Abbiamo ricevuto tutte le segnalazioni e interveniamo appena possibile, a partire dalle situazioni in cui ci sono rischi per l’incolumità delle persone. Il comune è aperto e se siete in paese e avete necessità potete venire qui“.

