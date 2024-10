Alluvione Romagna, proseguono gli interventi sui fiumi

MeteoWeb

Dopo l’alluvione di metà settembre, proseguono in Emilia Romagna i lavori per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Sull’Idice si sta procedendo con la ricostruzione e il rafforzamento tramite diaframmatura delle strutture al piede dell’argine. Sullo Zena sono in corso interventi di rimozione e riprofilatura che questa settimana raggiungeranno i 4,5km di tratto interessato. Sul Sillaro, spiega il Presidente facente funzioni dell’Emilia Romagna, Irene Priolo, “abbiamo investito 1,3 milioni per rimuovere le ostruzioni e consolidare i danni causati dalla piena”.

Lungo il Lamone, ci sono 6 interventi in corso per 10,6 milioni che riguardano la ricostruzione e il rafforzamento dell’argine a Traversara. Sono in corso interventi anche fino a Borghetto e lungo il ponte dell’Albergone. A Boncellino, 2 milioni sono destinati alla sistemazione di lesioni ed erosioni, mentre 800mila euro vanno al Ponte della Castellina. Si stanno completando anche i lavori al Ponte Rosso di Faenza. In corso anche la sistemazione delle sponde e la rimozione del materiale lungo il Marzeno.

Sul Senio, sono previsti 5 interventi per 8,7 milioni che includono lavori a Cotignola per la ricostruzione arginale, la sistemazione delle difese spondali e la riprofilatura delle golene più a monte. A monte di Alfonsine e Castel Bolognese si stanno rispettivamente consolidando e ripristinando le arginature. Infine, sul Montone, tre somme urgenze per oltre 1,3 milioni riguardano rinforzi degli argini e sistemazione dei tratti non arginati, con i lavori presso la chiavica Fontana 2 in via di conclusione.

