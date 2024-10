Alluvione Romagna, nuovo sopralluogo del Pm di Ravenna a Traversara

MeteoWeb

Nuovo sopralluogo in mattinata, dopo le abbondanti piogge delle scorse ore, del Pm Francesco Coco nelle zone del Ravennate alluvionate a metà settembre. In particolare il Pm, come atto dovuto, è partito dall’abitato di Traversara, nel comune di Bagnacavallo, interessato da nuovi allagamenti. Per poi proseguire con altri punti particolarmente suscettibili a nuove precipitazioni (anche nelle zone collinari della provincia romagnola).

Il pm Coco, assieme al Procuratore capo Daniele Barberini, è titolare delle due inchieste aperte per disastro colposo contro ignoti sui tre eventi alluvionali che hanno flagellato il Ravennate in appena un anno e mezzo (i due di maggio 2023 sono confluiti in unico fascicolo). Per entrambi i procedimenti, sono stati nominati gli stessi esperti (tre ingegneri del politecnico di Milano) per capire se gli eventi erano prevedibili e prevenibili.

