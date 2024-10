Alluvione Spagna, il bilancio delle vittime sale a 158 e continua l’allerta meteo

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime nell’alluvione che ha travolto diverse zone della Spagna è salito ad almeno 158, secondo un nuovo bilancio dei servizi di sicurezza. Questa cifra è la più alta dall’alluvione che uccise 300 persone nell’ottobre 1973. La maggior parte delle vittime, oltre un centinaio, si sono registrate nella regione di Valencia, ma il maltempo ha causato morti anche in Andalusia e Castilla-La Mancha. A Valencia, il sindaco Maria José Català ha confermato oggi che nove persone sono state trovate morte nel quartiere di La Torre, otto delle quali in un garage. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore dato che sono ancora decine le persone che risultano al momento disperse.

Intanto il maltempo non si ferma e continua l’allerta meteo in diverse zone del Paese. L’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet) ha mantenuto sei comunità sotto allerta arancione, il secondo livello di una scala di tre, in Andalusia, Aragona, Catalogna e Comunità Valenciana; e giallo, il livello più basso, in Castilla y León, Estremadura e Ceuta. Revocata l’allerta rossa che era stata indicata stamattina a Castellón.

Altre inondazioni si sono verificate oggi proprio nella provincia di Castellón. Il Centro di Coordinamento delle Emergenze della Generalitat Valenciana ha emesso un avviso speciale a causa dell’aumento della portata di fiumi in diverse regioni della provincia. La Confederazione Idrografica di Júcar (CHJ) ha segnalato un aumento della portata della Cervera Rambla, con un record di 50 metri cubi al secondo e una tendenza al rialzo.

Inoltre, il governo catalano ha inviato un’allerta ai telefoni cellulari con l’ordine di limitare la mobilità in quattro località in provincia di Tarragona: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta e Ribera d’Ebre, nelle Terre dell’Ebro. Nel messaggio di allerta, inviato dalla Protezione Civile ai telefoni cellulari dei cittadini di queste località, si richiede estrema cautela in vista delle piogge torrenziali nella zona del Delta dell’Ebro e dell’accumulo di acqua nei porti di Els Ports.

