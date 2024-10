Allerta Meteo Spagna: nuova alluvione su Valencia sabato 2 novembre, MAPPE da incubo

MeteoWeb

No, non è ancora finita: in Spagna continua ad imperversare il maltempo e la situazione rimarrà critica anche nei prossimi giorni. La drammatica alluvione di Valencia non è stato un evento isolato ma le avversità meteorologiche estreme erano già iniziate in precedenza, proseguono ancora e continueranno anche nei prossimi giorni a causa del violento Ciclone che da una settimana ormai imperversa semi stazionario tra la penisola Iberica e il Marocco, alimentando forti temporali in modo particolare nelle zone orientali della Spagna.

Il maltempo imperversa oggi nella provincia di Castellón e in Catalogna, con altri fenomeni estremi in corso mentre a Valencia si continuano a recuperare cadaveri su cadaveri. Le ultime immagini satellitari sul Mediterraneo mostrano proprio le avversità meteorologiche in diretta sulla Spagna, mentre in Italia il cielo è quasi ovunque sereno:

Zoomando il satellite meteo sulla Spagna possiamo proprio individuare i forti temporali in atto al confine tra la Catalogna e la Comunità Valenciana, appunto:

Come se non bastasse, la brutta notizia è che il maltempo continuerà a colpire la zona di Valencia, tornando sulla terza città della Spagna, anche nei prossimi giorni.

L’alluvione di Valencia e i soliti isterismi anti scientifici sui cambiamenti climatici

Rispetto all’alluvione di Valencia ne stiamo già sentendo di tutti i colori. Secondo i super esperti che non sanno neanche cos’è un pluviometro, infatti, sarebbe tutta colpa del cambiamento climatico. E invece non c’è nulla di più normale delle alluvioni a Valencia: su MeteoWeb in diversi articoli abbiamo già elencato tutti i drammatici precedenti secolari della zona, così come abbiamo evidenziato i dettagli tecnici della DANA, il fenomeno meteo che provoca storicamente questi eventi estremi nella Spagna orientale.

Basterebbe ricordare come già il 14 ottobre 1957, quindi ben 67 anni fa, Valencia fu devastata da un’alluvione che provocò 100 morti su una popolazione che all’epoca era di 500 mila abitanti. Oggi Valencia conta 810 mila abitanti: il numero dei morti in rapporto ai viventi nell’area, è di gran lunga inferiore oggi rispetto ad allora, nonostante in questi 67 anni la città abbia conosciuto uno sviluppo smisurato e quindi anche un consumo del suolo, con conseguente regimentazione dei torrenti e delle acque e urbanizzazione, di particolare rilievo sotto il profilo idrogeologico. Nonostante questo, contiamo meno vittime dell’epoca: il meteo è sempre stato cattivo, anche se qualcuno lo ignora e pensa che tutte le avversità siano recenti.

Allerta Meteo: il Ciclone continua ad imperversare senza sosta sulla penisola Iberica

Ancora in queste ore il Ciclone che sta provocando forte maltempo nell’area continua ad imperversare sulla penisola Iberica. E’ la stessa tempesta che nei giorni scorsi ha portato addirittura la neve in Marocco, che continua ad aggirarsi intorno a Spagna e Portogallo e proseguirà anche nei prossimi giorni come illustrano molto chiaramente le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF:

Domani, venerdì 1 novembre, avremo sin dalle prime ore del mattino forti piogge su Portogallo e Spagna orientale, dove persisteranno i forti temporali di oggi tra Comunità Valenciana e Catalogna:

Nel pomeriggio-sera i forti temporali inizieranno a spostarsi nuovamente a Sud, tornando su Valencia ed intensificandosi drammaticamente. In serata inizierà un altro grande nubifragio nella zona già alluvionata, e sarà devastante:

Nella notte successiva e nella mattinata di sabato 2 novembre questo nubifragio degenererà in una nuova alluvione vera e propria, con oltre 200mm di pioggia in poche ore su Valencia e hinterland. In un territorio già drammaticamente devastato dal maltempo, questo potrebbe essere un colpo di grazia di proporzioni immani, anche se stavolta la popolazione non sarà certo colta di sorpresa anzi avrà modo e tempo di mettersi al riparo evitando il peggio proprio grazie al recente trauma dell’alluvione appena subita.

Il maltempo continuerà sempre su Valencia e dintorni anche nel pomeriggio di sabato, quando avremo forti temporali con pesanti alluvioni persino in Algeria, sull’Atlanta e nel cuore del deserto del Sahara (dopo quelle che nei giorni scorsi avevano già interessato il Marocco):

Insomma, ancora massima cautela e attenzione per quello che succede in Spagna nelle prossime ore.

