Il Sahara è irriconoscibile: il deserto si è trasformato in una laguna dopo le piogge straordinarie | VIDEO

MeteoWeb

Dall’alto, il Sahara sembra un paesaggio completamente diverso da quello che siamo abituati a immaginare. Il deserto più vasto e famoso del mondo, in una regione del Marocco, si è trasformato in una laguna. L’acqua, scendendo in quantità inusuali, ha scavato la sabbia, sommerso dune e palme, creando un panorama mozzafiato e surreale. Negli ultimi mesi, piogge straordinarie hanno colpito un’area dove solitamente le precipitazioni si contano in poche gocce.

Secondo i meteorologi, in alcune zone sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in appena 48 ore, causando inondazioni devastanti e purtroppo diverse vittime. Il cambiamento non è passato inosservato. I satelliti della NASA hanno catturato le immagini del Sahara modificato, con un nuovo lago di 191 chilometri quadrati comparso in Algeria, più grande del lago di Como. Questa è solo una delle tante trasformazioni che il deserto ha subito a causa delle recenti piogge. La presenza dell’acqua ha favorito la crescita di erba, la comparsa di fiori e piante, e l’arrivo di uccelli migratori.

Dramatic drone footage from Morocco showed flooded palm trees and sand dunes across the Sahara Desert after rare rainfall hit the region pic.twitter.com/olsQFYKQyO — Reuters (@Reuters) October 25, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.