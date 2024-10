Alluvione Spagna, esplode la rabbia di Canizares: l’ex portiere perde la testa contro gli ‘ignobili’ 

MeteoWeb

La situazione in Spagna è drammatica a causa del forte maltempo che sta provocando devastazioni e ingenti danni. Fino a questo momento, le forti piogge hanno causato tante vittime, colpite dalle terribili inondazioni che continuano a mettere a dura prova la popolazione ed i soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo per salvare le vite umane e ridurre i danni.

Mentre il bilancio delle vittime alimenta la solidarietà e l’angoscia dei cittadini, le reti sociali hanno visto emergere una spiacevole polemica che ha coinvolto Santi Canizares, ex portiere del Valencia, Real Madrid e nazionale spagnola. In risposta alla notizia delle vittime, un utente anonimo su X ha pubblicato un commento crudele, esprimendo il desiderio che tra i deceduti ci fosse anche l’ex calciatore.

L’ex portiere non ha esitato a rispondere con durezza a questo attacco vile e inappropriato, dichiarando in un post: “non hai avuto fortuna. Continua ad aspettare, nascosto dietro quel profilo codardo che rivela tutta la tua miseria”. L’intervento di Canizares ha scatenato un’ondata di solidarietà nei suoi confronti, con numerosi messaggi di sostegno da parte dei suoi fan e di altre figure pubbliche.

Canizares senza peli sulla lingua

Cañizares è noto per il suo temperamento diretto e per non trattenere le sue opinioni, specialmente quando si tratta di temi delicati che gli stanno a cuore. Proprio di recente, durante un’intervista a Radio Marca Valencia, l’ex portiere si è espresso con grande amarezza riguardo alla gestione del suo ex club, il Valencia. “Per me è una vergogna quella che sta accadendo al Valencia in questa stagione. Stanno raccogliendo il frutto di anni di cattiva gestione, e purtroppo un club con una storia come il Valencia non può resistere a una gestione così negativa”.

