Alluvione in Spagna: posticipate Pontevedra-Levante e Parla Escuela-Valencia di Coppa del Re

La Spagna continua a fare i conti con la delicata situazione meteo. La Federcalcio spagnola (Rfef) ha rinviato due partite del primo turno della Coppa del Re, in programma oggi. Si tratta di Parla Escuela-Valencia in programma a Madrid e Pontevedra-Levante, a causa del maltempo che ha colpito in queste ore la Spagna. Le due partite saranno recuperate il 6 e 7 novembre.

Il Valencia è una squadra della Liga spagnola di grande storia ed ambizioni. L’inizio di stagione 2024-2025, però non è stato di certo all’altezza. In campionato occupa l’ultima posizione e la situazione anche ambientale è molto delicata. In 11 partite ha conquistato appena 7 punti frutto di una sola vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Real Madrid in una partita che si preannuncia difficilissima e da brividi.

La situazione del Levante

Il Levante, invece, è una squadra di seconda divisione ed è pienamente in corsa per la promozione diretta. Attualmente occupa la seconda posizione alle spalle del Racing Santander. In 12 partite ha conquistato 21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

