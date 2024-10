Maltempo in Spagna: continuano le operazioni di ricerca dei dispersi a Letur

MeteoWeb

Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di ricerca a Letur, nella provincia di Albacete, dove sei persone risultano disperse a seguito delle forti piogge che hanno causato lo straripamento di un fiume. La Guardia Civil e i soccorritori stanno lavorando senza sosta nel riconoscimento del terreno, reso pericoloso e accidentato dalle piogge incessanti.



Il video mostra le squadre all’opera, mentre perlustrano attentamente le zone allagate, affrontando condizioni difficili per rintracciare eventuali superstiti. Il lavoro procede senza sosta in attesa di notizie che possano portare un segnale di speranza alla comunità locale, ancora in stato di emergenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.