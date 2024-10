Alluvione Spagna, il messaggio dall’Italia dopo il disastro a Valencia

MeteoWeb

“Il mio pensiero va in questo momento al popolo spagnolo, che in queste ore drammatiche piange un grande numero di vittime per le alluvioni nella zona di Valencia. L’Europa, in tutte le sue realtà, sta affrontando sfide climatiche enormi, nelle quali serve una solidarietà concreta e una forte capacità di adattamento sul territorio”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

