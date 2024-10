Alluvioni, von der Leyen sente Sanchez: “dramma non solo spagnolo ma europeo”

MeteoWeb

L’Europa è pronta ad aiutare la Spagna colpita da devastanti alluvioni, che hanno provocato quasi 100 vittime, mentre sono ancora tanti i dispersi. “Ho appena parlato con il Premier spagnolo Pedro Sanchez”, ha scritto su X il Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Le inondazioni in Spagna non sono solo una tragedia nazionale ma anche europea. In quanto tale, otterrà una risposta europea. Siamo pronti a aiutare con le forniture di emergenza. Quando arriverà il momento, possiamo anche aiutare a ricostruire”, ha aggiunto von der Leyen.

