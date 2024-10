Ambiente, la biodiversità aumenta la disponibilità dei nutrienti: perché insetti e ragni sono elementi importanti 

MeteoWeb

Insetti e ragni sono elementi importanti nelle reti alimentari degli ecosistemi acquatici e terrestri. Con il declino della loro biodiversità, la fornitura di cibo per uccelli, pesci, rettili, anfibi e piccoli mammiferi non solo sta diventando più scarsa, ma anche più povera di acidi grassi importanti, come ha recentemente dimostrato un team di ricerca internazionale guidato dallo Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow, and Landscape Research WSL, i cui risultati sono stati pubblicati su Science.

Gli animali non solo hanno bisogno di calorie sufficienti per funzionare, ma anche di nutrienti essenziali, tra cui acidi grassi polinsaturi (PUFA) omega-3 e omega-6. Insetti e aracnidi sono una fonte importante di questi acidi grassi essenziali per uccelli, ricci, lucertole e simili. Tuttavia, il contenuto dipende dai tipi specifici di insetti e ragni consumati. Gli insetti acquatici, come i tricotteri o le libellule, contengono significativamente piu’ PUFA a catena lunga (LC) omega-3 rispetto agli insetti terrestri perche’ le alghe ricche di omega-3-LC-PUFA costituiscono la base della catena alimentare negli ecosistemi acquatici. I ricercatori hanno utilizzato un set di dati con oltre mezzo milione di osservazioni di circa 7600 specie di insetti e ragni in Svizzera. I circa 400 ecosistemi acquatici e 300 ecosistemi terrestri nello studio variano nell’uso del suolo: alcuni in habitat naturali come ampi prati o foreste, altri in aree agricole o nel mezzo di una città.

Gli studi dei ricercatori

Per ciascuno di questi ecosistemi, i ricercatori hanno calcolato la biomassa e la biodiversità di insetti e aracnidi e le quantità di diversi PUFA chiave che forniscono in totale. L’analisi dei dati ha rivelato che in tutte le comunità studiate, una diminuzione della biodiversità di insetti e ragni è stata accompagnata da un calo della biomassa e del contenuto di acidi grassi chiave.

Anche quando la biodiversità è la stessa, le comunità di insetti e ragni in un parco cittadino in genere forniscono meno LC-PUFA omega-3 rispetto a quelle in un’area boschiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.