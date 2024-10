Apple rilascerà iOS 18.1: debutta in USA la Apple Intelligence

MeteoWeb

Entro la prossima settimana Apple rilascerà l’aggiornamento del sistema operativo iOS 18.1, segnando il debutto negli Stati Uniti della nuova intelligenza artificiale della casa di Cupertino, presentata a giugno scorso. L’indiscrezione è stata riportata dal Wall Street Journal, che evidenzia come l’azienda abbia fissato a dicembre 2024 l’estensione dell’uso dell’IA anche ad altri mercati anglofoni, tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica.

Per quanto riguarda l’Europa, tuttavia, l’intelligenza artificiale dovrà attendere. Il supporto alla lingua italiana e ad altre lingue europee arriverà infatti solo nel corso del 2025, mentre “l’IA, fino ad ulteriori comunicazioni, resterà però esclusa da un utilizzo nei paesi europei”.

L’aggiornamento di iOS 18.1 porterà anche interessanti novità per gli utenti degli AirPods Pro 2. Questi auricolari, infatti, offriranno nuove opzioni avanzate per l’udito. Gli utenti potranno eseguire un test dell’udito direttamente dall’iPhone e, in caso di necessità, configurare gli auricolari per amplificare i suoni e personalizzare l’audio in tempo reale.

