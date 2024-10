Arrivano i “pandassador”, coppia di panda in viaggio verso Washington

MeteoWeb

Due panda, Bao Li e Qing Bao, di 3 anni, sono partiti dalla provincia cinese del Sichuan per un viaggio verso Washington, dove saranno accolti con grande entusiasmo, dopo quasi un anno senza panda nella capitale. Il viaggio è stato organizzato dall’Associazione cinese per la conservazione della fauna selvatica e prevede che i due animali viaggino in gabbie individuali con abbondante bambù a disposizione. I panda sono stati trasportati su un aereo speciale chiamato Panda Express e sono sotto la supervisione di un team veterinario. L’arrivo è stato annunciato dalla First Lady americana, Jill Biden, e dallo Smithsonian National Zoo.

Una volta concluso il periodo di quarantena, il pubblico avrà la possibilità di vedere i due panda, definiti “pandassador”, nello zoo. La chiusura straordinaria del giovedì è stata proclamata per accogliere la coppia. I panda precedentemente ospitati a Washington erano tornati in Cina nel novembre 2023, un evento che aveva suscitato commenti sulla tensione tra gli Stati Uniti e la Cina.

