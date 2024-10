Astronauti Crew-8 pronti al rientro, meteo permettendo

MeteoWeb

Il rientro sulla Terra degli astronauti della missione Crew-8, attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), è previsto per lunedì 14 ottobre, meteo permettendo: è quanto ha annunciato la NASA, confermando che l’equipaggio si prepara a concludere una missione durata 7 mesi nello Spazio.

Gli astronauti di Crew-8 – Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps della NASA, insieme al cosmonauta Alexander Grebenkin di Roscosmos – lasceranno la ISS domenica 13 ottobre, alle 13:05 ora italiana. Dopo l’operazione di undocking dalla ISS, la capsula Crew Dragon, che trasporta l’equipaggio, si dirigerà verso uno dei punti di ammaraggio designati al largo delle coste della Florida, con arrivo previsto lunedì alle 21:38.

Il programma, tuttavia, potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni meteo, cruciali per le operazioni di recupero. Il rientro era già stato posticipato in seguito agli effetti dell’uragano Milton, che questa settimana ha colpito la Florida. I responsabili della missione continuano a monitorare la situazione, dato che fattori come lo stato del mare e la prontezza delle squadre di recupero influenzeranno il momento e il luogo esatti dell’ammaraggio.

