Atlantico in fermento, dalla tempesta Leslie all’uragano Kirk

L’uragano Kirk si è rafforzato fino alla 3ª nell’Oceano Atlantico e si prevede che acquisirà ulteriore potenza. Non sono al momento in vigore avvisi o allerte costiere e la tempesta non è ancora considerata una minaccia per la terraferma. Il National Hurricane Center statunitense ha localizzato la tempesta a circa 1.855 km a est-Nord/Est delle Piccole Antille con venti massimi sostenuti di 195 km/h. Si sta spostando verso Nord/Ovest a 19 km/h. Questa settimana è prevista una graduale svolta verso Nord-Nord/Ovest e poi verso Nord. Le onde generate dalla tempesta potrebbero interessare parti delle Isole Sottovento e delle Bermuda entro il fine settimana, causando probabilmente condizioni di risacca e correnti “pericolose per la vita“, ha affermato l’NHC.

Nel frattempo, la tempesta tropicale Leslie si è formata nell’Oceano Atlantico orientale e potrebbe trasformarsi in un uragano entro il fine settimana. Leslie si trova a 790 km a Sud/Ovest della punta più a Sud delle Isole di Capo Verde e ha venti massimi sostenuti di 65 km/h, ha riportato l’NHC.

Le tempeste si sono formate mentre molte persone nel Sud/Est degli Stati Uniti erano ancora prive di acqua corrente, servizio di telefonia mobile ed elettricità mentre i soccorritori cercano ancora persone disperse dopo che l’uragano Helene ha colpito la scorsa settimana e ha lasciato una scia di morte e danni catastrofici.

