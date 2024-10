Uragano Helene, negli USA il bilancio sale a 175 morti: le FOTO di oggi

MeteoWeb

E’ salito a 175 morti il bilancio dell’Uragano Helene che si è abbattuto sugli Stati Uniti. Lo riporta la Nbc. Lo stato più colpito è la Carolina del Nord dove si contano almeno 90 morti. In Florida, invece, sono stati registrati 14 decessi, mentre in Georgia 25, in Carolina del Sud 36, nel Tennessee 8 morti e in Virginia due.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha iniziato dalla Carolina del Nord e dalla Carolina del Sud il suo viaggio nelle zone colpite dell’Uragano Helene, che ha lasciato ancora 1,3 milioni di persone senza elettricità. Domani Biden si recherà invece in Florida e in Georgia per visitare le comunità colpite dall’Uragano Helene, come ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Biden ha intanto annunciato di aver dato ordine al Dipartimento della Difesa di schierare fino a mille soldati in servizio per rinforzare la Guardia nazionale della Carolina del Nord, contribuendo alla consegna di rifornimenti, cibo e acqua alle comunità isolate. “L’uragano Helene è stata una tempesta di proporzioni storiche. Il mio cuore è con tutti coloro che hanno vissuto perdite impensabili. Siamo qui per voi, e resteremo qui finché sarà necessario“, ha detto Biden.

