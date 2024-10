Uragano Helene, Biden e Harris in tre stati: inviati 1000 soldati in North Carolina

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Joe Biden visita oggi due dei sei stati colpiti da Helene, l’uragano più mortale negli USA (almeno 166 morti finora) dopo Katrine. Il presidente sbarcherà a Greenville, in South Carolina, prima di un sorvolo aereo sulle aree più danneggiate. Poi farà tappa a Raleigh, in North Carolina, dove riceverà un briefing sulle operazioni in corso.

Nel frattempo, Biden ha approvato il dispiegamento di 1.000 militari per velocizzare consegne di acqua e cibo. “Su mia istruzione, il segretario della Difesa ha appena approvato l’invio di un massimo di 1.000 soldati in servizio attivo per rinforzare la Guardia Nazionale del North Carolina”, ha affermato Biden in una dichiarazione alla Casa Bianca.

La sua vice, Kamala Harris, andrà ad Augusta, in Georgia, dove lunedì 30 settembre era già stato il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, Donald Trump. Nei prossimi giorni, si recherà in North Carolina. Georgia e North Carolina sono due degli stati in bilico nelle elezioni di novembre.

Oltre 166 persone sono morte, centinaia di altre risultano disperse e tantissime comunità in diversi Stati sono state devastate dalle inondazioni causate dall’uragano Helene. Oltre 1,3 milioni di persone sono ancora senza energia elettrica.

