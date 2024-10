Uragano Helene, Biden dichiara lo stato di “grave disastro” in Virginia

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato lo stato di “grave disastro” nel Commonwealth della Virginia e ha ordinato aiuti federali per integrare gli sforzi di ricostruzione nelle aree colpite dall’uragano Helene. La misura – si legge in una nota della Casa Bianca – rende disponibili i finanziamenti federali alle persone colpite nelle contee di Giles, Grayson, Smyth, Tazewell, Washington e Wythe e nella città indipendente di Galax.

L’assistenza può comprendere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare privati e titolari di aziende a riprendersi dagli effetti del disastro. Sono inoltre disponibili finanziamenti federali per gli enti statali e locali idonei e per alcune organizzazioni private senza scopo di lucro, su base di condivisione dei costi, per lavori di emergenza nelle contee di Bedford, Bland, Buchanan, Carroll, Craig, Dickenson, Giles, Grayson, Montgomery, Pittsylvania, Pulaski, Russell, Scott, Smyth, Tazewell, Washington, Wise e Wythe e nelle città indipendenti di Bristol, Covington, Danville, Galax, Norton e Radford.

Infine, il decreto rende disponibili anche finanziamenti federali, basati sulla condivisione dei costi, per misure di mitigazione dei rischi per l’intero Commonwealth. Timothy Pheil dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) è stato incaricato di coordinare le operazioni di soccorso federali nelle aree colpite, conclude la nota.

Rimarcando la gravità posta dall’uragano Helene, nei giorni scorsi l’amministrazione del Presidente Joe Biden ha approvato le richieste di emergenza per assistenza federale presentate da Florida, Georgia, North e South Carolina e Alabama. Blackout generalizzati stanno interessando anche oggi centinaia di migliaia di persone in questi Stati.

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris andrà oggi in Georgia, comunica la Casa Bianca. Harris salterà un evento elettorale in programma in Pennsylvania. La vicepresidente fornirà gli aggiornamenti sugli interventi federali per fronteggiare l’emergenza in Georgia e negli altri Stati devastati dall’uragano. Nei prossimi giorni, Harris andrà in North Carolina.

