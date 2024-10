Barca a vela alla deriva a Favignana: soccorsa dalla Guardia Costiera

MeteoWeb

Un’operazione di soccorso è stata portata a termine durante la notte da parte della Guardia Costiera di Trapani. Soccorsa un’imbarcazione a vela alla deriva a circa 3 miglia dal porto di Favignana, con a bordo 4 persone di nazionalità tedesca. Le condizioni meteo marine in zona (onde di circa 3 metri e vento di grecale pari a 22 nodi) hanno richiesto un immediato intervento di soccorso a favore del personale a bordo, a maggior ragione per la concomitanza di un’ulteriore emergenza. Difatti la barca a vela rischiava di affondare.

Assunto il coordinamento delle operazioni Sar, la sala operativa della Guardia Costiera di Trapani disponeva immediatamente l’invio di una motovedetta veloce. Dopo avere chiesto agli occupanti di indossare i giubbotti di salvataggio e di mantenersi nelle aree scoperte dell’unità, sono state date indicazioni sulle azioni immediate da intraprendere per garantire il più possibile la sicurezza dell’unità e del personale, contestualmente invitandoli a mantenere la calma in attesa dei soccorsi.

Giunta sul punto della segnalazione, l’unità Sar verificava che si trattava di una imbarcazione da diporto battente bandiera italiana di circa 24 metri, alla deriva e con quattro persone a bordo, e forniva le indicazioni di dettaglio per potere rimettere in funzione l’unità nella maniera migliore possibile, per rientrare in porto in sicurezza. La barca a vela, dopo avere messo in atto tutti i suggerimenti di sicurezza forniti dal personale tecnico della motovedetta, riprendeva la navigazione, scortata dalla motovedetta, per raggiungere il primo luogo di sicuro approdo: il vicino porto di Favignana.

