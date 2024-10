Forte ondata di maltempo su Nord-Ovest e Toscana nel weekend: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Sarà un weekend di forte maltempo per le regioni di Nord-Ovest e la Toscana, che saranno colpite da piogge torrenziali. È alto il rischio di esondazioni, allagamenti e frane nelle aree più colpite. La conferma del maltempo arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che però ha valutato di non diramare l’allerta nazionale. È stata emessa, tuttavia, allerta arancione in 3 regioni, ossia Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, mentre è stata diramata l’allerta gialla in altre due regioni (Veneto e Lombardia).

Nel bollettino di criticità, la Protezione Civile evidenzia “moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione” in:

Emilia Romagna, in particolare su Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense.

“Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione” in:

Emilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense)

(Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense) Liguria (Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente)

“Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione” in:

Emilia Romagna (Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese)

(Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese) Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante)

(Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante) Piemonte (Belbo e Bormida, Scrivia).

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 26 e 27 ottobre.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 ottobre 2024

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta orientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sulla Liguria;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Valle d’Aosta, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna centro-occidentale, Toscana settentrionale e costiera e Sardegna meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Settentrione, di Toscana e Sardegna e sul Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento le massime su Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna.

Venti: forti meridionali su Sardegna, Sicilia sud-occidentale, settori costieri di Toscana e Liguria.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno settore ovest e il Mar Ligure.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 ottobre 2024

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia occidentale, Emilia-Romagna centro-occidentale, Toscana settentrionale e costiera e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Lombardia e Toscana, su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti meridionali su Sardegna, Sicilia sud-occidentale, settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale.

Mari: localmente molto mossi tutti i bacini occidentali.

