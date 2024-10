Brasile, siccità riduce al minimo la produzione della centrale idroelettrica di Belo Monte

MeteoWeb

La centrale idroelettrica di Belo Monte, situata nello stato brasiliano di Pará, sta affrontando una crisi senza precedenti a causa della siccità che ha colpito il bacino del fiume Xingu, nel cuore della foresta amazzonica. Attualmente, solo due delle 18 turbine dell’impianto sono in funzione e operano per pochissime ore al giorno.

La siccità ha drasticamente ridotto la portata del fiume Xingu, costringendo la società Norte Energia, che gestisce l’impianto, a limitare l’attività della centrale. Secondo la compagnia, la produzione è stata ridotta a sole due ore e 30 minuti al giorno. In una nota ufficiale, l’azienda ha spiegato: “Questa decisione mira a preservare le riserve al fine di mitigare gli impatti socio-ambientali e garantire una migliore gestione delle risorse idriche nella regione“.

La centrale di Belo Monte è il secondo impianto idroelettrico più grande del Brasile e, in condizioni normali, è responsabile dell’11% dell’energia prodotta a livello nazionale. Tuttavia, la crisi idrica in corso ha portato l’infrastruttura a operare a una frazione della sua capacità abituale, sollevando preoccupazioni non solo per l’approvvigionamento energetico del Paese, ma anche per gli effetti ambientali e sociali nella regione amazzonica.

