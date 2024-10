Calciatore ex Serie A operato d’urgenza dopo un incidente domestico: ha rischiato di perdere un dito | NOME e FOTO

MeteoWeb

Axel Tuanzebe è un calciatore congolese con cittadinanza inglese, difensore dell‘Ipswich Town. In carriera ha indossato anche la maglia del Napoli per una brevissima parentesi. Il suo nome è salito alla ribalta nelle ultime ore per un episodio bizzarro. Secondo notizie provenienti dall’estero il calciatore è stato vittima di un pericolosissimo incidente domestico.

Come confermato dall’allenatore della squadra, il giocatore ha rischiato addirittura di perdere un dito.

La ricostruzione

La scorsa settimana il calciatore congolese era nella cucina di casa e stava lavando i piatti quando improvvisamente un bicchiere gli è scivolato dalle mani: Tuanzebe ha riportato un taglio profondo. Il classe 1997 è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico e fortunatamente i medici sono riusciti a salvargli il pollice.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.