Caos maltempo in Marocco: piogge torrenziali e allagamenti, Marrakech sott’acqua | FOTO e VIDEO

Caos maltempo in Marocco. Marrakech è stata colpita da intensi temporali a partire dalle 20 di ieri (le 19 in Italia), con conseguenti allagamenti, blocchi del traffico e caos diffuso per tutta la serata. L’acqua ha sommerso anche l’aeroporto Menara, costringendo alla chiusura temporanea delle postazioni di arrivi e partenze. Numerosi veicoli sono rimasti intrappolati nei sottopassaggi e lungo i viali principali che collegano la periferia con il centro della città nuova, dove le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi a causa del cedimento delle reti fognarie. Nelle prime ore della tempesta sono caduti circa 20 mm di pioggia. Alcuni quartieri, tra cui la piazza di Bar Doukkala, una delle principali vie d’accesso alla Medina, sono rimaste al buio.

