Capri, frana sulla spiaggia di Marina Grande

Una frana si è verificata nella zona della spiaggia libera di Marina Grande a Capri, alla base dell’albergo J.K. che affaccia sulla baia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi. Non sono stati riportati danni a persone. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Polizia Municipale, tecnici comunali e gli stessi abitanti di Marina Grande. L’area è stata delimitata e si stanno prendendo provvedimenti per arginare altri eventuali smottamenti.

