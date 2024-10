La cattura e lo stoccaggio della CO₂: un futuro costoso e incerto

MeteoWeb

I piani europei per sviluppare i progetti per la cattura e lo stoccaggio della CO₂ (Ccs) potrebbero costare ai cittadini 140 miliardi di euro. È quanto emerge da un report dell’ong Institute for Energy Economics and Financial Analysis. La Ccs – che dovrebbe consentire di rimuovere e immagazzinare i gas serra già rilasciati nell’atmosfera – sta guadagnando sempre più popolarità nelle strategie di contrasto alla crisi climatica di governi e aziende. Tuttavia, sottolineano gli esperti, si tratta di una tecnologia ancora immatura e dai costi elevati.

Sviluppare solo i progetti di Ccs europei, che al momento sono 200, richiederà infatti 520 miliardi di euro, che potranno essere coperti solo per tre quarti tramite pagamenti e incentivi sul mercato dello scambio delle emissioni (Ets). Il resto, secondo l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, peserà sulle spalle dei contribuenti Ue.

Le tempistiche

Le tempistiche stimate nei piani europei per i progetti di cattura e stoccaggio della CO₂, sottolineano gli esperti, sono troppo ottimistiche. Entro il 2030, in base agli obiettivi attuali, tra il Regno Unito e Unione Europea dovranno essere 90 progetti operativi. Al momento sono solo 3 quelli funzionanti nell’Ue e nessuno in Gran Bretagna.

“Affidarsi alla Ccs come soluzione per contrastare la crisi climatica costringerà i governi europei a introdurre sussidi esageratamente alti per sostenere una tecnologia che ha una storia di fallimenti”, ha dichiarato Andrew Reid, analista di finanza energetica dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis e autore del rapporto. “Come dimostra l’esiguo numero di progetti operativi, è probabile che la Ccs non funzioni come sperato e che l’implementazione richieda più tempo del previsto”. Non bisogna poi sottovalutare, secondo Reid, le sfide legate alla definizione di modelli commerciali, standard e leggi per un processo completo, che prevede la catturano dell’anidride carbonica da vari siti industriali privati e il suo trasporto in un porto o in una conduttura per iniettarla nel sottosuolo.

