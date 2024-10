Il Ciclone Dana in arrivo sulla costa orientale dell’India: 100mila in fuga

MeteoWeb

Migliaia di persone lungo la costa orientale dell’India sono state evacuate verso rifugi nelle scorse ore, in vista dell’arrivo del potente ciclone Dana previsto per la fine di questa settimana. Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha previsto che il ciclone colpirà gli Stati del Bengala Occidentale e Odisha, che ospitano circa 150 milioni di persone, come una “tempesta ciclonica severa“.

Si prevede che il ciclone toccherà terra nei pressi di Puri, una popolare meta turistica, nella tarda serata di giovedì ora locale. Le autorità hanno iniziato a evacuare oltre 100mila persone dalle zone costiere e hanno ordinato la chiusura di tutte le scuole in 9 distretti del Bengala Occidentale fino a domenica.

Inoltre, sono stati cancellati circa 200 treni nello Stato di Odisha e il traffico aereo all’aeroporto di Calcutta, una delle città più grandi dell’India, potrebbe essere sospeso. I turisti sono stati invitati a lasciare le località costiere e a cercare un rifugio sicuro.

